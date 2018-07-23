إعلان موعد طرح تذاكر كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، يوم الاثنين عن بدء طرح تذاكر البطولة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 30 يوليو.

وجاء القرار خلال اجتماعات وفد اللجنة المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، لاستعراض آخر تحضيرات الإمارات لاستضافة أكبر نسخة من البطولة الآسيوية.

وذكر الاتحاد بموقعه على الإنترنت أن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنظيمية ومدى جاهزية المنشآت ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من الخامس من يناير إلى أول فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخبا يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة.

وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل عمليات التجديد في الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة ونسب الإنجاز المحققة، فضلا عن ذلك الاطلاع على جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة واستعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير خلال البطولة.