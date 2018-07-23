الشباب يواجه رولتيك السلوفيني ودياً

يستعد الشباب لمواجهة رولتيك دوب يوم الثلاثاء في أولى مبارياته التحضيرية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماريبور السلوفينية.

ووصلت بعثة الشباب إلى ماريبور قبل يومين، ويستمر المعسكر 20 يوماً تحت إشراف المدرب الروماني الجديد ماريوس سوموديكا.

واحتل رولتيك، النادي الذي تأسس عام 1961، المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية السلوفينية الموسم الماضي.

وسبق للنادي الصغير الحصول على دوري الدرجة الثانية السلوفيني موسم 2013-2014 لكنه لم يصعد إلى الدرجة الأولى بسبب عدم تجاوزه شروط الرخصة التي تؤهله للمشاركة في الدوري.