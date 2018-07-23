دياز: معسكر اتحاد جدة يسير بشكل جيد

وجه رامون دياز، المدير الفني لاتحاد جدة، رسالة لأنصار الفريق يطمئنهم خلالها على أحوال المعسكر الإعدادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لياقة اللاعبين ارتفعت خلال المعسكر.

وقال دياز خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر": أطمئن جماهير الاتحاد على المعسكر الإعدادي، إنه يسير على ما يرام، اللاعبون يبذلون مجهودا جبارا خلال تدريبات الإعداد.

وأضاف: المرحلة الأولى دائماً تكون قوية في الإعداد، كل الإمكانيات متوفرة عندنا، وينقصنا بعض الأمور التي سنعمل عليها جيدا.

ويقيم الاتحاد معسكراً إعدادياً حالياً في مدينة سالزبورغ النمساوية، استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد والذي سيبدأ بمواجهة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال يوم 18 أغسطس، كما يفتتح مشواره في دوري المحترفين، المقرر انطلاقه 30 أغسطس المقبل بمواجهة الشباب.