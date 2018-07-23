عدنان فلاتة يرتدي قميص القادسية

أعلنت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل التعاقد مع عدنان فلاتة قائد اتحاد جدة السابق لتمثيل فريقها في الموسم المقبل.

ونشر حساب النادي صورة فلاتة على "تويتر" كتب عليها "حياك" ليكون ثاني صفقة تبرمها الإدارة الشرقاوية هذا الأسبوع بعد أحمد الزين لاعب أهلي جدة.

وانتهى مشوار فلاتة مع اتحاد جدة "للمرة الثانية" بعدما أسهم بحصول الفريق على لقب كأس الملك الموسم الماضي.

ولعب فلاتة في صفوف اتحاد جدة بين عامي 2005-2011، قبل أن ينتقل إلى الوحدة وبعدها إلى النصر والفتح وأمضى 3 مواسم بعدها مع التعاون ساهم بقيادته إلى دوري أبطال آسيا، قبل العودة من جديد إلى الاتحاد في عهد الراحل أحمد مسعود.