اتحاد جدة يتعادل مع كركا السلوفيني في أولى ودياته

تعادل اتحاد جدة مع نظيره نوغوميتني ملوب مرما السلوفيني بهدف لمثله في أولى ودياته ضمن معسكره التحضيري لمنافسات الموسم المقبل.

وسجل فهد المولد هدف اتحاد جدة، كما شارك جميع أجانب الفريق الذي تعاقد معهم النادي خلال الصيف الحالي، وهم الأسترالي ماتيو يورمان والمغربي كريم الأحمدي والصري ألكسندر بيزتش وفالديفيا وجوناس وكارليتو من البرازيل.

ومن المقرر أن يلعب اتحاد جدة وديتين أمام أندية الفجيرة والوحدة الإماراتيين خلال معسكره الحالي في سويسرا ومن المحتمل أن يلعب ودية أخيرة أمام جنوى الإيطالي قبل خوص أولى مبارايات الرسمية أمام الوصل الإماراتي في 11 أغسطس ضمن البطولة العربية للأندية.