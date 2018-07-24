الفيحاء يوقع مخالصة مالية مع عبدالمجيد الرويلي

وقعت إدارة الفيحاء مخالصة مالية مع لاعب الوسط عبدالمجيد الرويلي والذي كان معاراً إلى التعاو الموسم الماضي، قبل موسمين من نهاية علاقة الطرفين التعاقدية.

وانتقل الرويلي (31 عاماً) إلى صفوف الفيحاء الموسم الماضي في صفقة مفاجئة بعدما قضى موسماً واحداً مع الهلال حقق خلاله لقبي الدوري وكأس الملك.

ولعب عبدالمجيد، الذي كان ضمن عناصر المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2018، 10 مباريات دورية فقط مع الفيحاء، قبل أن ينتقل إلى التعاون ناديه السابق معاراً ويلعب معه 8 مباريات.

وبدأ عبدالمجيد الرويلي مشواره الرياضي في نادي العروبة، وانتقل إلى الرائد ومنه نحو الشباب، قبل أن يتألق بشدة مع التعاون موسم 2015-2016 عندما حصل الفريق على المركز الرابع في دوري المحترفين السعودي.