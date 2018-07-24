حارس دينامو كييف يحمي مرمى الفتح

وقعت إدارة الفتح مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال حارس مرمى دينامو كييف بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وقدمت إدارة الفتح برئاسة سعد العفالق في بيان صحفي شكرها لرئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه للصفقة، مشيرة إلى أن النادي يملك أفضلية تجديد الإعارة مع الحارس.

وبدأ كوفال (25 عاماً) مشواره الرياضي في نادي ميتالوره زابورزيهيا وانتقل بعدها بعمر 17 عاماً إلى دينامو كييف، أشهر أندية أوكرانيا، وخاض مباراته الأولى أمام أياكس الهولندي بقيادة لويس سواريز في التصفيات الأولية لدوري أبطال أوروبا 2010-2011 واستطاع الحصول على الخانة الأساسية، كما صنفته مجلة "دون بالون" الإسبانية ذلك العام بأنه واحداً من أفضل 100 موهبة كروية حول العالم.

وانتقل كوفال إلى أوفيرتا أوزورود الأوكراني وبعده أودينسي بولدكلوب في الدنمارك وكذلك ديبورتيفو لا كورونا الإسباني الموسم الماضي بنظام الإعارة.

وعلى الصعيد الدولي خاض ماكسيم مباراتين مع منتخب بلاده، كما كان ضمن القائمة التي شاركت في بطولة أوروبا 2012.