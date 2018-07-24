هايلند: لا أعد جماهير الفيصلي بالبطولات

رفض الترينيدادي خاليم هايلند تقديم وعود لجماهير الفيصلي بتحقيق لقب الموسم القادم، لكنه وعد في الوقت ذاته إلى أنه سيبذل كل ما لديه من أجل اسعادهم.

وقال هايلند في تصريح نقله حساب الفيصلي على "تويتر": نحن سعداء في معسكر رومانيا الحالي، فالطاقم التدريبي يعرف عمله جيداً، كما أن اللاعبين يرغبون ببذل كل ما يملكون لأن الطموح مرتفع للغاية.

وواصل: على صعيد شخصي لا أستطيع تقديم أي وعد بتحقيق بطولة الموسم القادم، لكن ما أعرفه تماماً أنني سأقدم كل ما لدي من أجل إسعاد جماهير الفيصلي.

وفي المقابل قال خالد شراحيلي: نعد الجمهور بتقديم مستويات تليق بالفريق العنابي وسنقدم كل ما لدينا، وسيكون هذا المعسكر فاتحة خير لنا مع المدرب الجديد ميرشيا ريدنيك.