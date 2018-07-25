أهلي جدة ينطلق من البحرين بحثاً عن لقبه العربي الثاني

حدّد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي أهلي جدة والمحرق البحريني ضمن بطولة الأندية العربية، ومن المنتظر أن تشهد مدينة المحرق البحرينية مباراة الذهاب بين الفريقين في الـ 25 من أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في مدينة جدة يوم 24 سبتمبر المقبل على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن خلال العام الماضي عن بعث البطولة العربية للأندية بعد سنوات من توقفها، علماً أن النسخة الجديدة تشهد مشاركة 40 ناديا ينتمون إلى 16 دولة، في انتظار الحصول على جوائز بنحو 10 ملايين دولار لأصحاب المراكز المتقدمة.

ويأمل أهلي الفوز بلقب البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخه بعد العام 2002، بينما يسعى المحرق لتحقيق لقبه الأول.