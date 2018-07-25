من أمام "فيفا".. اتحاد جدة يعلن تسوية القضايا الخارجية

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، يوم الأربعاء، تسوية كافة قضايا الديون والمطالبات المالية الخارجية ضد النادي.

وجاء في بيان النادي الرسمي: أنهى اليوم مجلس إدارة اتحاد جدة أحد أكثر العقبات التي تعترض مسيرة النادي وتهدد مستقبله، حيث تم رسميا تسوية كافة قضايا الديون والمطالبات المالية الخارجية ضد النادي، والتي كبلته لسنوات مضت وعرضته لعقوبات قاسية وتحت تهديد المزيد من القرارات الخطرة التي كانت سوف تصدر من التحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس" وشوهت صفحات تاريخه وإنجازاته.

وزاد البيان: هذا الملف كان الشغل الشاغل لمجلس الإدارة من اليوم لاستلامه دفة الأمور في النادي حيث كان يجري عملا كبيرا لإنهائه لتجنيب النادي أي قرارات أو عقوبات خطيرة أو عقوبات خطيرة كانت قاب قوسين أو أدنى إذا لم يتم تدارك الموقف، ولهذا زار نواف المقيرن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصر من خلالها ووقف على القضايا المتعثرة والتزم أمام المسؤولين عن هذه القضايا على معالجتها بشكل سريع ونهائي حماية للاتحاد من تأثير هذه القضايا المتوقعة واستعادة الثقة في النادي على المكانة الرفيعة التي يحظى بها على الصعيد القاري والدولي.