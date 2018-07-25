الهلال يخسر أمام فورتونا في ثالث ودياته

خسر الهلال أمام فورتونا دوسلدورف الألماني 2 - صفر، في مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره المقام حاليا في النمسا.

ولعب الهلال 3 مباريات ودية، فاز في 2 منها على رابيد ليينز النمساوي، 5-0، ورادوملي السلوفيني، 3-0، فيما خسر الثالثة يوم الأربعاء أمام فورتونا دوسلدورف.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام أخيسار بلديسبور التركي في 29 يوليو، وأمام أودينيزي الإيطالي في 1 أغسطس، قبل العودة إلى الرياض في 3 أغسطس.

وسيلعب الهلال أولى مبارياته الرسمية أمام الشباب العماني في 11 أغسطس ضمن كأس العرب للأندية الأبطال، قبل مواجهة اتحاد جدة على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة في 18 أغسطس.