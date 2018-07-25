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الهلال يخسر أمام فورتونا في ثالث ودياته

المصدر: العربية.نت
يلعب الهلال مباراته القادمة أمام أخيسار التركي
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خسر الهلال أمام فورتونا دوسلدورف الألماني 2 - صفر، في مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره المقام حاليا في النمسا.

ولعب الهلال 3 مباريات ودية، فاز في 2 منها على رابيد ليينز النمساوي، 5-0، ورادوملي السلوفيني، 3-0، فيما خسر الثالثة يوم الأربعاء أمام فورتونا دوسلدورف.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام أخيسار بلديسبور التركي في 29 يوليو، وأمام أودينيزي الإيطالي في 1 أغسطس، قبل العودة إلى الرياض في 3 أغسطس.

وسيلعب الهلال أولى مبارياته الرسمية أمام الشباب العماني في 11 أغسطس ضمن كأس العرب للأندية الأبطال، قبل مواجهة اتحاد جدة على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة في 18 أغسطس.

كلمات دالّة

#الهلال, #الدوري السعودي, #فورتونا دوسلدورف

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