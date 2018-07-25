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الوصل يوافق على طلب اتحاد جدة بتأخير موعد مباراة الذهاب

المصدر: العربية.نت
مباراة ودية سابقة بين الناديين
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أعلن الوصل موافقته على طلب اتحاد جدة بتأخير موعد مباراة الفريقين حتى 24 أغسطس لعدم جاهزية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ونشر الوصل تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": وافق الوصل على طلب نادي الاتحاد بشأن طلب تأخير موعد مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول من البطولة العربية لعدم جاهزية ملعب الجوهرة بسبب أعمال الصيانة، لتقام بذلك المباراة يوم الجمعة الموافق 24 أغسطس على ملعب الجوهرة بجدة وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في 14 أغسطس والإياب في 30 سبتمبر، قبل أن يتم تغيير موعد مباراة الذهاب.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #كأس العرب للأندية الأبطال, #الوصل

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