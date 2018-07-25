هيئة الرياضة تشكل لجنة لأحكام فض المنازعات

أعلنت الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة للنظر في تسوية الأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح اللاعبين السعوديين.

وجاء في بيان الهيئة الرسمي: ستبدأ اللجنة المشكلة في استقبال تقديم الأحكام الصادرة عن طريق البريد الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد 29 يوليو وحتى الخميس 9 أغسطس، أو بزيارة مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ويقتصر ذلك على أصحاب القضايا الصادرة فيهم أحكام من غرفة فض المنازعات، فيما سيسقط حق المطالبة لكل من لا يتقدم بعد هذه الفترة المحددة.