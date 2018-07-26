اتحاد جدة يعزز هجومه ويضم علي الزقعان

وقعت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، رسميا مع المهاجم علي الزقعان من صفوف الفتح.

وبدأ الزقعان، 26 عاما، مسيرته الكروية في الاتفاق، من 2011 وحتى 2017، لتتم إعارته إلى الوحدة ومن ثم إلى الفتح، قبل أن يوقع معه الأخير عقد انتقال كامل.

وسجل الزقعان 6 أهداف في موسمه الأخير بقميص الفتح، 2017-2018، من أصل 23 مباراة شارك فيها، كما صنع 3 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، لعب الزقعان مباراة واحدة بقميص الأخضر، كانت أمام بلغاريا في نوفمبر 2017 وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وجاء في بيان النادي الرسمي: تعاقد مجلس إدارة النادي مع علي الزقعان على سبيل الإعارة لمدة عام، للانضمام إلى صفوف الفريق.