الدولي منصور الحربي لاعباً لاتحاد جدة

وقعت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، رسميا مع الدولي منصور الحربي من صفوف فريق أهلي جدة حتى 2021.

وقضى الحربي كل مسيرته الكروية في أهلي جدة، بداية من الفئات السنية من 2004 وحتى 2007، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في موسم 2007-2008 وحتى 2017-2018.

وشارك الحربي بقميص الأخضر لأول مرة في عام 2006، ولعب 39 مباراة، كانت ضمن بطولات كأس الخليج وتصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، وكأس العالم 2018.

وجاء في بيان النادي الرسمي: تعاقد مجلس إدارة النادي مع منصور الحربي للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لعام 2021.