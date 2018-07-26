حسين عبدالغني لـ"العربية": مشروع أحد أعادني.. ولن أعتزل

كشف اللاعب المخضرم حسين عبدالغني أن حب كرة القدم كان سببا في مواصلته اللعب وعدم التفكير بالاعتزال، مضيفا أنه كان يود الاستمرار في فيريا إلا أن عرض أحد ومشروعه أغراه للعودة إلى السعودية.

وقال حسين عبدالغني في مقابلة مع "العربية" خلال معسكر أحد الحالي في العقبة الأردنية: وافقت على عرض أحد بدون تخطيط مسبق، ولعبت موسما كاملا في بلغاريا، وكنت أرغب بالاستمرار، لكن بعد تلقي عرض نادي أحد قررت العودة إلى السعودية، ووجدت ظروفا في نادي أحد تساعدني على العودة للدوري السعودي.

وأشاد عبدالغني بمجهود إدارة أحد: عمل كبير لإدارة أحد، فهو شجعني على اللعب معهم، وتابعت مباريات لفريق أحد في الموسم الماضي، حيث خسر عدة مباريات بسبب سوء التوفيق، وكل لاعب يطمح إلى تحقيق البطولات، كما أن طموحي كبير مع فريق أحد في الموسم المقبل.

وأكد عبدالغني أن أحد لن يكون خصما سهلا للأندية في الموسم المقبل: لن يلعب أحد دور "الكومبارس" في الموسم المقبل، ولم أبحث عن الرد على أشخاص في كرة القدم، أما عن مواجهة أنديتي السابقة فهي جزء من كرة القدم، فقد لعبت سابقا ضد الأهلي في صفوف النصر، وهو أمر صعب ولهم كل الاحترام.

وأضاف حسين عبدالغني أن حب كرة القدم كان دافعا له للاستمرار: كرة القدم حب وعشق، وهي أكثر من كونها مهنة، وأي عمل تشعر بالحب له ستؤدي فيه أكثر، وشغفي بكرة القدم هو أكبر دافع لي، ولا أفكر في موضوع الاعتزال حاليا.