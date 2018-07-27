السبت.. طرح تذاكر مباراة السوبر السعودي

يطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت، تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة التي ستقام على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 أغسطس المقبل.

وستكون التذاكر متاحة للبيع للجماهير من خلال الموقع الرسمي لنادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وسيكون بيع التذاكر لـ 4 فئات، وتبدأ الأسعار من 25 جنيها إسترلينيا للفئة البرونزية، و65 جنيها إسترلينيا للفئة الفضية، و85 جنيها إسترلينيا للفئة الذهبية، و350 جنيها إسترلينيا لفئة البلاتينيوم.

وتقام مباراة السوبر السعودي للمرة الثالثة في العاصمة البريطانية لندن، وستكون بين الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين.