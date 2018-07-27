6 وديات تجهز التعاون للموسم المقبل

استقر مسؤولو التعاون على خوض 6 مباريات ودية خلال معسكر إعداد الفريق المقرر بهولندا والذي يستغرق 3 أسابيع.

ويبدأ معسكر الفريق بهولندا يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة 21 يوما، حيث يخوض الفريق خلاله 6 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد في الدوري السعودي والمقرر انطلاقه في نهاية أغسطس المقبل.

وقررت الإدارة اختيار الكويت الكويتي كأول المباريات الودية وذلك يوم الاثنين المقبل، ثم يلتقي بعدها فورتونا سيتارد الهولندي، والشارقة الإماراتي، وتيفنتي أنشخيده الهولندي، والنصر الإماراتي في الثالث والسادس والعاشر و14 من أغسطس المقبل على الترتيب.

ولم يستقر الفريق بعد على الطرف الآخر للمباراة السادسة التي لم يتحدد أيضا موعدها بالضبط.