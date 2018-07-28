آل الشيخ: أتمنى إعادة النظر في أسعار تذاكر السوبر

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بإعادة النظر في أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقال آل الشيح عبر حسابه في "تويتر": اطلعت على أسعار تذاكر مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة ووجدت فيها مبالغة كبيرة، لذا أتمنى من الاتحاد السعودي إعادة النظر في هذه الأسعار ومراجعتها؛ بما يمكّن جمهورنا السعودي من حضور المباراة ومتابعتها.

وطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، تذاكر المباراة التي تجمع بين الهلال واتحاد جدة، وكانت الأسعار كالتالي، من 25 جنيها إسترلينيا للفئة البرونزية، و65 جنيها إسترلينيا للفئة الفضية، و85 جنيها إسترلينيا للفئة الذهبية، و350 جنيها إسترلينيا لفئة البلاتينيوم.