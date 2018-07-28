الشباب يهزم ريزاسبور التركي بثلاثية

فاز الشباب على ريزاسبور التركي 3 - صفر، في المباراة الودية التي جرت بينهما في معسكر مدينة ماريبور السلوفينية.

وسجل ثلاثية الشباب بوديسكو وهتان باهبري وفاليريا جامان. وكان الشباب قد فاز أمام رولتيك 3 - 1 في أولى ودياته التي أجريت قبل 4 أيام.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الشباب الإعدادي لمدة 20 يوما حيث يتبقى لهم 3 مواجهات ودية أمام بافوس القبرصي وهيرتا برلين ولم يتحدد بعد طرف المباراة الأخيرة.

وكان الشباب أنهى مشواره في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، محتلاً المركز العاشر برصيد 31 نقطة. ومن المقرر أن يفتتح الشباب مشواره في دوري النجوم السعودي أمام الاتحاد 31 أغسطس المقبل.