مدرب أحد حول عبدالغني: مثلٌ أعلى للاعبين الشباب

أكد مدرب أحد، الباراغوياني فرانسيسكو أرسي، أن المخضرم حسين عبدالغني، يعد مثلاً أعلى للاعبين، مضيفا أنه منضبط وملتزم بالوقت في التدريبات.

وقال أرسي خلال مقابلته مع "العربية": بدأنا التحضير للموسم الجديد في مدينة العقبة الأردنية سعيا لتحقيق إعداد بدني جيد قبل بدء المنافسات، والآن بعد نحو أسبوع من التدريبات فإن العمل اليومي يسير بشكل جيد، وأشعر بالرضا لما أظهره اللاعبون.

وعن أحداث الموسم الماضي، قال المدرب الجديد: ما حدث الموسم الماضي للفريق انتهى، والآن ننظر للموسم الجديد، ونسعى لتقديم مستوى طيب، وأعتقد أن الفريق يملك لاعبين محليين وأجانب على مستوى عالٍ.

وأشاد أرسي بمجهود إدارة النادي: إدارة أحد قامت بترتيب تحضيرات ممتازة قبل انطلاق الموسم، وهذا يسعدني، خاصة أنها تجربتي الأولى خارج أميركا الجنوبية، وأنا أعمل بشكل يومي للوصول إلى النجاح.

وعن المخضرم حسين عبدالغني، استطرد أرسي: من المهم أن يلعب اللاعب حسين عبد الغني دور المثل الجيد لباقي زملائ،ه وأنا لاحظت أنه ملتزم بأوقات التدريبات والمحاضرات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نظرة باقي اللاعبين صغار السن، بالنسبة لمشاركة عبد الغني في المباريات فإن العمر ليس مقياسا أو شرطا لتقديم أداء جيد، ولكن سأنظر إلى المردود في الميدان لتحديد ذلك، وسيكون قائدا للفريق في المنافسات.