هوساوي يغيب عن أهلي جدة بسبب الإصابة

أعلن أهلي جدة يوم السبت، أن معتز هوساوي سيغيب عن تدريبات الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة في العضلية الخلفية للساق، عقب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق خلال التدريبات.

وجاء ذلك خلال المعسكر التدريبي، الذي يقيمه الفريق حاليا في النمسا وقد أعلن النادي عن فترة غياب هوساوي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر النادي: كشفت الأشعة التي أجريت للاعب معتز هوساوي، عن وجود تمدد في العضلة الخلفية للساق يحتاج من خلاله إلى الدخول في برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويقيم أهلي جدة، وصيف بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، معسكر النمسا ضمن استعداداته للموسم الجديد للمسابقة، والتي يفتتح مشواره بها بمواجهة التعاون في أول سبتمبر المقبل.