الهلال يهزم أكيسار التركي في رابع مبارياته الودية

تغلب الهلال على أكيسار سبور التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف في رابع مبارياته الودية خلال المعسكر الإعدادي الحالي المقام في النمسا.

وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول بعد مرور 33 دقيقة من بداية المباراة، وبعد 4 دقائق أحرز السوري عمر خربين هدف الهلال الثاني، قبل أن يسجل محمد الشلهوب الهدف الثالث من ركلة الجزاء، وفي الدقيقة قبل الأخيرة أحرز النادي التركي هدفه الوحيد.

وحقق الهلال فوزين على رابيد لينز النمساوي وكذلك رادوميلي السلوفيني قبل أن يخسر أمام فرونتا دوسلدروف الألماني، وتبقى له مباراة خامسة ستكون أمام أودينيزي الإيطالي.