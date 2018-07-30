العروبة يعلن عودة عبدالمجيد الرويلي إلى صفوفه

أعلن نادي العروبة عن عودة لاعبه الدولي السابق عبدالمجيد الرويلي إلى صفوفه بعد 8 مواسم منذ غادر أسواره، ووقع معه عقداً احترافياً لمدة موسم واحد.

وكان الرويلي قد وقع مخالصة مالية مع نادي الفيحاء الأسبوع الماضي، عقب عام من انتقاله إلى صفوفه.

وبدأ الرويلي مشواره الرياضي في العروبة منذ البداية وانتقل بعدها إلى الرائد عام 2010 ومنه نحو الشباب والتعاون والهلال والفيحاء قبل أن يعود ليلعب في صفوف التعاون معاراً الموسم الماضي.

وعرف الرويلي القائمة الدولية إبان إشراف الهولندي بيرت فان مارفيك على المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2018.