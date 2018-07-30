المدافع البرازيلي فاغنر ينضم إلى معسكر الحزم

انضم المدافع البرازيلي فاغنر أليماو إلى تدريبات الحزم في معسكره الحالي بالنمسا وذلك بعد يوم واحد من توقيع عقده الجديد مع النادي الصاعد مؤخراً إلى دوري المحترفين السعودي.

ونشر حساب الحزم على "تويتر" صور وصول اللاعب إلى مدينة سوشو للانضمام إلى المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق حالياً.

وتعاقد الحزم مع اللاعب البرازيلي (28 عاماً) يوم الاثنين قادماً من آفاي البرازيلي بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وسبق لفاغنر تمثيل عدة أندية برازيلية في درجات مختلفة، يأتِ أهمها تشابوكوينسي وجوفنتوس وتانابي قبل الوصول إلى آفاي.