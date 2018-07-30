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سالم الدوسري: هدفي في مرمى الحضري مصدر فخر

المصدر: العربية.نت
الدوسري محتفلاً بعد تسجيل هدف الفوز في مباراة مصر
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اعتبر سالم الدوسري لاعب الهلال أن هدفه القاتل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر في مباراة كأس العالم الأخيرة مصدر فخر وطموح تحقق، مشيراً إلى أن قائد الهلال السابق ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب قائده الحالي قدوة له في الملعب وخارجه.

وقال الدوسري الذي أمضى النصف الآخر من الموسم الفائت معاراً في حوار الجمهور مع حساب الهلال على "تويتر": عانيت بعض الشيء في إسبانيا بسبب اللغة لكنني تجاوزت ذلك مع الوقت والدراسة وأصبحت قادراً على التواصل بشكل جيد. وزاد: أعتبر ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب قدوة لي داخل الملعب وخارجه.

وزاد: هدفي القاتل في مرمى مصر يعتبر مصدر فخر فكل لاعب يحلم بالتسجيل في المونديال واستطعت فعل ذلك، كما أرى هدفي في مرمى النصر خلال موسمي الأول مع الهلال الأجمل بالنسبة لي ومباراة بيروزي الإيراني في دوري الأبطال الآسيوي لا تنسى كذلك.

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