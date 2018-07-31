اتحاد القدم يعدل أسعار تذاكر مباراة السوبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي تجمع فريقي الهلال والاتحاد على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن في 18 أغسطس المقبل.

وأكد الاتحاد السعودي تقديره لضرورة أن تكون أسعار التذاكر في متناول الجماهير التي تعد شريكا رئيسيا لنجاح مباراة السوبر وكافة المسابقات الكروية.

وأوضح الاتحاد أن الأسعار الجديدة ستكون 50 جنيها إسترلينيا للفئة الذهبية و35 جنيها إسترليني للفئة الفضية و15 للفئة البرونزية.

وأشار إلى إيقاف عمليات بيع التذاكر حتى يوم الأربعاء لتفعيل الأسعار الجديدة، إلى جانب إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.