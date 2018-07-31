البيروفي راموس: سعيد بتجربة النصر.. وسأقدم كل ما لدي

أعرب البيروفي كريستيان راموس مدافع النصر عن سعادته ببدء تجربته الجديدة مع النادي السعودي، واعداً الجماهير بتقديم كل ما لديه داخل الملعب.

وضم النصر المدافع الدولي البيروفي (29 عاماً) والذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الأخيرة يوم 21 يوليو بعقد يمتد 4 مواسم.

وكتب راموس عبر "تويتر": سعيد جداً لبدء هذا التحدي مع النصر، أشكر الجميع على ثقتهم بي، وأعدهم بتقديم كل ما لدي داخل أرض الملعب.

وأصبح البيروفي راموس خامس الأجانب الذين تعاقدت معهم إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم بعد البرازيلي بيتروس والمغربي نور الدين أمرابط فيما بقي المغربي محمد فوزير والمدافع البرازيلي برونو أوفيني من الموسم الماضي.