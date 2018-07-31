العملاق الأسترالي دونكان يحمي مرمى القادسية

أعلن نادي القادسية يوم الثلاثاء تعاقده رسميا مع حارس المرمى الأسترالي جاك دونكان لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من بداية الموسم الجديد.



وذكر النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي تويتر : بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.. القادسية يتعاقد رسميا مع الحارس الدولي الأسترالي جاك دونكان.



وتنقل دونكان خلال مسيرته الاحترافية بين ثلاثة أندية أسترالية ، حيث سبق له تمثيل فريق نيوكاسل جيتس خلال الفترة من 2010 وحتى 2013 ، كما لعب لفريق بيرث جلوري من 2013 إلى 2015 ، وعاد ليمثل فريق نيوكاسل جيتس خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 قبل توقيعه للقادسية ، بينما لعب دونكان موسما واحدا مع فريق براندز الدنماركي وذلك في 2015 - 2016.



وسبق لدونكان المشاركة مع منتخب أستراليا للشباب في كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) بتركيا في عام 2013 ، كما لعب في كأس آسيا تحت 23 عاما في 2016 .