النصر يلاقي كومو الإيطالي في وديته الثالثة

أعلن النصر مواجهة نادي كومو الإيطالي في ثالث المباريات الودية التي يخوضها ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في سويسرا.

وخاض النصر مباراتين أمام إيتويل السويسري ومواطنه نيوشاتل وفاز بهما بنتيجة كبيرة، وكان من المفترض أن يواجه تروا الفرنسي وغلطة سراي التركي قبل إلغاء المباراتين.

ويشارك كومو في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي "سيريا دي" واحتل الموسم الماضي المركز الثاني، لكنه فشل بالتأهل بعد خسارته في مباراة الملحق.

وتعاقد النصر مع الثلاثي نور الدين أمرابط وبيتروس وكريستيان راموس كما ضم الحارس عبدالله العويشير من الفتح والثنائي سلسلطان الغنام وحمد آل منصور من الفيصلي، وأعاد المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو بطل الثنائية المحلية عام 2014.