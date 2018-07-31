ضحية "وجه كرة القدم البشع" يأمل بالتطور في السعودية

عانى الأسترالي جاك دونكان في أول تجربة احترافية خاضها خارج بلاده العام الماضي مع فريق راندرز الدنماركي، ولم يحصل على دقائق لعب كافية قبل أن يعود مجددا إلى فريقه نيوكاسل بالدوري الأسترالي.

وأعلن القادسية يوم الثلاثاء تعاقده مع الحارس الأسترالي لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل، وغادر دونكان معسكر نيوكاسل التحضيري في إسبانيا للانضمام إلى ناديه الجديد.

وقال دونكان: أفادتني التجربة كثيرا، وعكست لي الوجه القاسي لكرة القدم، بعدما وقعت مع راندرز في منتصف العام الكروي، قبل أن يزداد الأمر سوءا بعد مغادرة مدرب الفريق.

وأضاف: مر النادي بالكثير من التغييرات، لكن التجربة وسعت آفاقي، وكانت اختبارا قويا لي، وأكدت لي أنه عندما تحصل على فرصة يجب أن تقدم أفضل ما لديك لتنالها.



وشكر جاك دونكاك ناديه نيوكاسل الذي شارك معه للمرة الأولى في الدوري عام 2011، وقال: تطورت كلاعب خلال وجودي مع الفريق، ومررت بالعديد من الأوقات الرائعة، وعملت مع أشخاص مميزين، وفرصة الاحتراف في الدوري السعودي رائعة لتطوير مسيرتي الكروية ولا أستطيع أن أفوتها.



وأبدى مدرب نيوكاسل إيرني ميريك حزنه على رحيل صاحب الـ25 عاما، كاشفا أنه يشعر بخيبة أمل لفقدان حارس بقيمة دونكان. وأضاف في تصريحات صحافية: أحترم قراره، وهو يحظى باحترام كبير في النادي، ولن تنسى الجماهير ما قدمه للفريق. أتمنى له الأفضل، وبإمكانه الذهاب بعيدا، لديه قدرات عالية تفوق عمره.

وودع نيوكاسل لاعبه رسميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، وشكره على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق وعلى ما قدمه من عطاء، وعبر العديد من مشجعي النادي عن حزنهم على رحيل اللاعب وتمنوا له التوفيق في مشواره المقبل.