رئيس العين يلمح إلى إمكانية إعارة عموري للهلال

كشف غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي لكرة القدم، عن احتمالية انتقال نجم الفريق عمر عبدالرحمن "عموري"، إلى صفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الهاجري في تصريحات تلفزيونية أن العين اقترب من تجديد عقد عموري إلا أن هناك بعض التفاصيل البسيطة في العقد التي ستحل في وقت قريب، ليكون الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.

وأشار الهاجري إلى أنه لامانع من إعارة عموري في الموسم الجديد إلا أن إدارة النادي سوف تدرس بعناية العروض المقدمة وسيتم اختيار الأنسب بناءً على القيمة المالية.

وقال الهاجري: عمر عبدالرحمن قيمة إضافية لأي فريق وله الحق في أن ينظر لأي عروض، وهو دائماً يقول إن الأولوية لنادي العين.

وأضاف: "هناك خلاف على بعض التفاصيل في العقد، سيتم حلها، ومن الممكن إعارته للهلال أو أي فريق آخر مقابل مبلغ مادي يستفيد منه العين".

يذكر أن اسم عموري ارتبط بقوة في الأيام الماضية بالانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما انتهى عقده مع العين بشكل رسمي، وغاب اللاعب عن المعسكر التحضيري.