الاتحاد يتغلب على الفجيرة الإماراتي بثلاثية

تغلب الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفجيرة الإماراتي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء في المعسكر التحضيري للاتحاد بالنمسا.

وبادر الفجيرة بافتتاح التسجيل في الدقيقة 11، لكن سرعان ما عادل أحمد عسيري النتيجة للاتحاد في الدقيقة 31، وبعدها بخمسة دقائق أضاف فهد المولد الهدف الثاني، وسجل فالديفيا الثالث بعد صناعة مميزة من حسن معاذ.

وتعتبر تجربة الفجيرة الأخيرة للاتحاد بمعسكره الخارجي المقام في النمسا استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بعدما خاض مواجهتين ضد كركا السلوفيني وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، بينما فاز على الوحدة الإماراتي في ثاني مواجهاته بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويختتم فريق الاتحاد معسكره يوم الأحد المقبل، استعدادا لمباراة السوبر أمام الهلال على ملعب نادي كوينز بارك في 18 أغسطس الجاري.