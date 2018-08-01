الهلال يتعادل مع أودينيزي في آخر ودياته

تعادل الهلال بهدف لمثله مع أودينيزي الإيطالي في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الأربعاء على أرضية استاد مولبروك في النمسا، ضمن تحضيرات الهلال لمنافسات الموسم الجديد.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل أول الأهداف من قبل أودينيزي في الدقيقة 52، قبل أن يدرك الهلال التعادل عن طريق رأسية مختار فلاتة في الدقيقة 74 بعد عرضية ميزة من زميله أحمد أشرف.

وأشرك المدير الفني جروجي جيسوس 22 لاعبا في التجربة الودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على معالم التوليفة الأساسية والوصول إلى أعلى معدل من الجاهزية.

ويفتتح الهلال موسمه بمواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي الذي يقام على ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن يوم السبت 18 أغسطس .