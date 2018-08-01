النصر يكسب كومو الإيطالي برباعية

فاز النصر بأربعة أهداف دون مقابل على كومو الذي يلعب ضمن الدرجة الرابعة في الدوري الإيطالي، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء في سويسرا ضمن تحضيرات النصر لمنافسات الموسم الجديد.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق محمد السهلاوي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف نور الدين مرابط في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني زاد السهلاوي الغلة بهدف ثالث في الدقيقة 62، وأحرز أحمد الفريدي الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وتعد المواجهة الثالثة والأخيرة للنصر في معسكر سويسرا التحضيري، قبل مغادرة الفريق إلى هولندا لخوض المزيد من التجارب الودية. ومن المقرر أن يلعب النصر مباراتين ضد بني ياس الإماراتي والتعاون.