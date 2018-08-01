حارس ليفربول السابق يحمي مرمى النصر موسمين

وقعت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، رسمياً مع الحارس الأسترالي براد جونز، والذي سبق له حراسة مرمى نادي ليفربول الإنجليزي.

وبدأ جونز، 36 عاماً، مسيرته في حراسة المرمى برفقة ميدلزبره تحت 18 عاماً، ليصعد بعدها إلى الفريق الأول ويبدأ باللعب لأكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي، وهم ستوكبورت وروترهام وبلاكبول وشيفيلد وينزداي، قبل الانتقال إلى أكبر خطوة في مسيرته واللعب بشعار العريق ليفربول، الذي أعاره إلى ديربي كاونتي قبل أن يستغني عنه بشكل مجاني إلى برادفورد سيتي. وانتقل جونز من إنجلترا إلى هولندا ليلعب في صفوف نيميغن في موسم 2015-2016، وفينوورد في الموسم الذي تلاه.

وجاء على صفحة النادي الرسمية في "تويتر": أنهت إدارة النصر إجراءات انتقال حارس مرمى المنتخب الأسترالي ونادي فينورد الهولندي براد جونز، حيث تم التوقيع معه لمدة سنتين.