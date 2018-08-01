رسمياً.. النصر يضم الدولي النيجيري أحمد موسى

أعلن النصر برئاسة سعود آل سويلم، يوم الخميس، تعاقده رسمياً مع الدولي النيجيري أحمد موسى "25 عاما"، من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي، لـ4 أعوام.

ونشر حساب النادي على "تويتر": رسمياً أنهت إدارة النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى حيث تم التوقيع معه لمدة 4 سنوات.

وبزغ نجم أحمد موسى مبكرا، وهو في سن الـ 16 من عمره في نادي جوث النيجيري الذي نشأ في مدرسته الكروية، قبل أن يضمه نادي كانو بيلارز النيجيري عام 2010 والذي قاده إلى وصافة الدوري النيجيري، وامتد تألق موسى إلى المستوى الدولي بعدما فاز مع منتخب شباب نيجيريا ببطولة إفريقيا في 2011، ووصل مع منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب.

ونجح نادي فينلو الهولندي في الظفر بخدمات اللاعب، واستمر في الدوري الهولندي لموسمين قبل أن ينضم إلى نادي سسكا موسكو الروسي في 2012، وعانى موسى في بداية مشواره ولم يتأقلم مع الأجواء الروسية، وخاض 135 مباراة في الدوري الروسي سجل خلالها 48 هدفاً وصنع 26، وانتقل إلى ليستر الإنجليزي في 2016 لكنه لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية، وقرر العودة إلى سسكا الموسم الماضي على سبيل الإعارة لكي يتمكن من الحصول على فرصة المشاركة في مونديال 2018. وسجل موسى هدفين مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس العالم ، وكانا في شباك المنتخب الأيسلندي.