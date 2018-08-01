"دورة رباعية" تجهز أحد للموسم الجديد

يختتم أحد معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد، والمقام حاليا في الأردن، وذلك بالمشاركة في دورة رباعية ودية تنطلق يوم الخميس، حيث يواجه الوحدات الأردني على أن يلتقي الفائز مع المنتصر من مباراة يوم الجمعة التي تجمع الفيصلي الأردني والطائي.

ويعول المدرب فرانسيسكو آرسي على المعسكر الأردني، بهدف البقاء في دوري الأضواء في الموسم الجديد، ويطمح في الاستفادة من الأسماء المتاحة التي يعد البرازيلي برونو سانتانا أبرزها، حيث تعول إدارة النادي بشكل كبير على قدرات اللاعب في أولى تجاربه الاحترافية خارج البرازيل.

ويسعى المدرب الباراغوياني إلى الاستفادة من هذه البطولة للوقوف على مكامن القوة ومواطن الضعف في الفريق قبل الدخول في معترك المنافسات المحلية، حيث من المقرر أن يفتتح أحد مشواره في الدوري بمواجهة النصر نهاية أغسطس الحالي.

ويرى المدافع البوسني أنيس سيبوفيتش أن زملاءه سواء اللاعبين السعوديين أو الأجانب يمتلكون المهارات والقدرات التي تؤهلهم للذهاب بعيدا في البطولة المحلية، بغض النظر عما حدث في الموسم الماضي، لاسيما في ظل تواجد المخضرم حسين عبدالغني في قائمة الفريق للموسم المقبل.