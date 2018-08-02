المقيرن يعد جماهير الاتحاد بإعادة "هيبة" الفريق

أكد نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، أنه جاء لخدمة الكرة السعودية والنادي وجمهوره برفقة أعضاء مجلس الإدارة، وقال في تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الخميس: جماهير الاتحاد تستحق أكثر، ونحن حريصون على إسعادهم.

وأضاف: بفضل من الله ثم بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن ثم دعم ووقفة تركي آل الشيخ ومجلس الإدارة، وأنتم يا جمهور الأول وجميع منتسبي النادي، استطعنا ولله الحمد حل 70% من القضايا والملفات التي كانت سبباً في مشاكل نادي الاتحاد سابقا.

وطالب جماهير النادي بدعم الفريق والوقوف خلفه بداية من مباراة كأس السوبر، وأوضح: لقد ركزنا على توزيع المهام وفصل التداخلات بين إدارات الألعاب، ومنحنا الجميع الثقة للعمل من أجل الاتحاد والعمل الفني في الألعاب الرياضية للمختصين من المدربين، وحريصون على إرجاع نادي الاتحاد في جميع الألعاب والمسابقات.

وأضاف المقيرن: في الأيام القادمة سنعلن على عدد من البرامج والعضويات الشرفية وعضويات منتسبي نادي الاتحاد، التي ستخدم النادي لسنوات، ووقفتكم مع النادي تسهل علينا الإنجاز السريع بإذن الله، وفِي الحقيقة في حملة ادعم ناديك، يجب أن يكون الاتحاد الأول معكم.

واختتم تغريداته، قائلاً: جاء وقت الاتحاد، وجاء وقت العودة بإذن الله، وسبق أن قلتها لا يوجد خاسر مع الجمهور والمدرج الأول في المملكة.