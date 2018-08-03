آل سويلم.. رجل عشقه النصراويون دون أن يسمعوا صوته

ظهر الشاب سعود آل سويلم للمرة الأولى أمام متابعي كرة القدم السعودية في منتصف فبراير الماضي، حينها لا أحد كان يعرف إذا ما كان رئيس نادي الرياض أم النصر، لم يتحدث ويخرج إعلامياً، لكنه بعد أقل من نصف عام بات شخصية يلهث خلفها الأنصار وغيرهم بعد صفقات مدوية أبرمها كرئيس لبطل الدوري السعودي 8 مرات سابقة.

جاء آل سويلم، الفائز بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل بهدوء إلى المشهد النصراوي المشتعل دائماً، قال في البداية إنه سيتولى مهمة الانتدابات الجديدة وبعدها وقع مع ثنائي الفيصلي سلطان الغنام وحمد آل منصور، وأعاد المدرب كارينيو بطل ثنائية 2014 بعد أيام من كتابته عبر "تويتر": وضع النصر غير مقنع ولا يرضي جمهوره، نحتاج بالعودة بالنصر إلى مستواه المعروف.

بدأ كاس العالم، وظن النصراويون قبل غيرهم أن آل سويلم متفرج على مباريات البطولة الأكثر أهمية في الكون، لكن الشاب الهادئ كان يتابع كل مباراة وهو يفكر بتعزيز صفوف فريقه في الموسم القادم.

بدأ سعود صفقاته بلاعب برازيلي ارتدى قميص ريال بيتيس، وأتبعه بالنجم المغربي نور الدين أمرابط والذي خطف الأضواء في مجموعة كان يقع بها كريستيانو رونالدو والدون أندريس إنييستا وغيرهم، وبعد ذلك أتبعه بالبيروفي كريستيان راموس، قبل أن يبرم صفقة من العيار الثقيل.

طوال فترة ليست بالقصيرة لم يتوقع النصراويون أن يشاهدوا رجلاً يرتدي قميص ناديهم بعد فترة قصيرة للغاية بعدما تلاعب بدفاع برشلونة، وأبقى ميسي قلقاً في مباراة مونديالية، وفعل المثل قبل أسابيع، التوقيع مع النيجيري أحمد موسى كان كحلم لا أحد يتخيله، لكنه بات واقعاً، بعدما أبرم آل سويلم معه عقداً رسمياً لمدة 4 أعوام.

سعود آل سويلم، رجل لم يسمع له جماهير النصر صوتاً منذ بضعة أشهر، ولم يشاهدوه عبر شاشات التلفاز، لكنه في صباح الجمعة خطف قلوبهم جميعاً بعد توقيع أكبر صفقة في تاريخ الدوري السعودي.