أحمد موسى: متحمس لخوض تحد جديد مع النصر

أعرب النيجيري أحمد موسى، المنضم حديثاً لصفوف النصر، عن سعادته البالغة باللعب للفريق في الموسم المقبل، بعد أن وقع معه الأخير فجر يوم الجمعة لأربعة أعوام.

ونشر موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة لجماهير الفريق جاء فيها: ممتن جداً لإتاحة الفرصة لي لبدء جزء جديد من مسيرتي مع النصر، متحمس للغاية ولا أستطيع الانتظار، أشكر الجميع على الترحيب الحار، آمل في خلق العديد من الذكريات معاً.

وانضم المهاجم النيجيري لصفوف النصر لمدة 4 أعوام مقبلة من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، حسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي السعودي يوم الجمعة. ويشار إلى أن موسى تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018، وسجل هدفين في مرمى منتخب أيسلندا.