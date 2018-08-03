التعاون يكسب ثاني ودياته في معسكر هولندا

انتصر التعاون بهدف دون مقابل على فورتونا سيتارد الهولندي يوم الجمعة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وأحرز تاوامبا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38، بعدما تلقى تمريرة من زميله عبدالمجيد السواط.

وتعادل التعاون في مباراته الودية الأولى يوم الاثنين بثلاثة أهداف مع الكويت الكويتي، في معسكر هولندا التحضيري، ومن المقرر أن يواجه الشارقة الإماراتي وتفينتي أنشخيده الهولندي والنصر الإماراتي في 6 و10 و14 أغسطس الجاري.

ويفتتح مبارياته في دوري المحترفين السعودي بملاقاة الأهلي في الجولة الأولى يوم 1 سبتمبر القادم.