أحمد موسى.. يتيم متدين تعطلت مسيرته بسبب "امرأتين"

تخفي ابتسامة المهاجم النيجيري أحمد موسى أكواما من المشاكل التي صاحبته في فترات سابقة، وأرتالا من الأحزان التي تغلب عليها، بعدما شهدت قصة طفولة الموهبة النيجيرية أحداثا لا توصف والعديد من الحقائق غير معلنة وأخرى ليست مكتشفة.

ولد المهاجم الذي انتقل إلى النصر في 1992، لأب معروف بتعدد الزوجات ولوالدته سارة "زوجة أبيه الثانية"، في مدينة غوس النيجيرية.

واضطر للانتقال إلى ولاية بورنو الشهيرة بمرض "الملاريا" والنزاعات، وهو في السابعة من عمره، للعيش مع والدته بعد وفاة والده، وتحملت "سارة" مسؤولية تربية أحمد موسى بجانب شقيقاته الأربع.

ومنذ الصغر أظهر موسى قدرته على تحمل المسؤولة في سن مبكرة وقبل أن يصل للعاشرة من عمره، ساهم في مساعدة والدته وأخواته، وقالت والدته في تصريحات صحافية: لقد كان ابني معيل للأسرة، واعتنى أيضا بأشقائه الآخرين وزوجات والده جميعهم.

موهبة لم تكتشف

وسط كافة الصعوبات التي وقفت أمام أحمد موسى، إلا أن ممارسة كرة القدم كانت تنسيه كل همومه والمسؤوليات التي على عاتقه، وكان هدفه واضحا، بأن يصبح لاعبا محترفا لكي يحصل على أموال كافية تمكنه من إعالة جميع أفراد أسرته وما تركه والده من زوجات وأبناء.

واعتنت أكاديمية "جي بي إس" باللاعب الذي انضم لهم في 2007، ووصفته الصحافة النيجيرية في ذلك الوقت بالموهبة غير المكتشفة.

مشاكل أسرية

الجانب المظلم في الحياة الشخصية لأحمد موسى، أنه مثل والده، متعدد الزوجات، وهو ما أدخله في نفق مظلم، وأثر على مستواه.

وتزوج من "جميلة" ورزق بطفلين "أحمد موسى جونيور في2013 " و حليمة في 2015"، وبعد عامين من ولادة طفلته حليمة، ارتبط بـ"جوليت"، وهو ما أشعل نيران غضب زوجته الأولى، بعدما نشر صورة "جوليت" على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بالملكة.

وفي إحدى الليالي وعند الواحدة صباحا بعد فوز فريقه ليستر على سندرلاند 2-0، اتصلت "جميلة" بالشرطة وقدمت شكوى ضد زوجها ورفعت تقريرا عن عنف منزلي قام به اللاعب النيجيري، وأطلق صراح اللاعب وانفصلا بسبب اختلافات عديدة، لم يتمكن الزوجان من الوصول إلى أي تسوية في مقدمتها مشكلة زواجه من "جوليت" في 2017، وكان بعيدا كل البعد عن الملاعب وعاش في مشاكل لمدة عام أيضا.

وحاولت والدته إقناع "جميلة" على قبول الزوجة الثانية، ونقلت الصحافة النيجيرية على لسان اللاعب، أن تعدد الزوجات أفضل من العلاقات العابرة مثلما يفعل بعض نجوم الرياضة.

وشعر ليستر سيتي بأنه بدأ يفقد نجمه بسبب المشاكل الشخصية، وأعير إلى سيسكا موسكو الروسي قبل كأس العالم 2018، حتى يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع منتخب بلاده، واستعاد بريقه في الدوري الروسي.

لا يدخن ولا يشرب الكحول

أخذت الصحافة الإنجليزية رأي أحد النيجيريين القريبين من اللاعب في مقر سكنه، وقال: الجميع يعرف موسى، هو شخص جيد، لا يدخن ولا يشرب الكحول، ولا حتى يفكر بإيذاء ذبابة.

مساهمات خيرية

الجانب الآخر من حياة صاحب الـ26 ربيعا، أن له أدوارا مجتمعية خيرية في نيجيريا، ودائما ما يكون سباقا في تقديم يد العون، وساهم في تأمين حرية 40 طفلا سجينا وقدم أكياس الأرز للمحتاجين، وتبرع يجميع الأموال التي حصل عليها في مونديال روسيا لدور الأيتام.

جناح ساذج

أوضح مدرب سيسكا موسكو في وقت سابق أنه عمل على عزل أحمد موسى من كل شيء، وقال: كان جناحا ساذجا لا يضغط على الخصم ويهدر الفرص، علمته أن يلعب بشكل جيد.

وقال موسى: سأظل مدينا للأبد إلى سلوتسكي، لقد جعلني لاعب كرة قدم حقيقيا.