أفريقيو النصر.. بين نجاح كينيدي وفشل كابانانغا

اعتمد النصر بشكل كبير على استقطاب لاعبين أفارقة منذ السماح بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب في الملاعب السعودية، ليكون النيجيري أحمد موسى آخر انتدابات أصفر العاصمة من القارة السمراء.

ويعد الغاني أوهين كينيدي والذي قدم إلى النصر بموسم 1993 – 1994 حتى 1996 – 1997، أبرز أفارقة النصر، بعدما فاز ببطولة الدوري السعودي بموسمي 1994 و1995 وحل وصيفا لبطولة الأندية الآسيوية في عام 1995 وبطلا لكأس الخليج للأندية في 1996 و1997 ووصيفا لكأس ولي العهد في 1996، كما فاز بلقب هداف الدوري بـ14 هدفا.

وفي الفترة نفسها، لعب السنغالي فكتور دياني، الشهير بـ"إنجي"، ومواطنه مامادو صو، واللذان ساهما بفوز الفريق بعدد من البطولات كان أبرزها كأس السوبر الآسيوي وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية ودري أبطال الخليج للأندية.

ولعب العاجي يوسف فوفانا للنصر في عامي 1996 و1998، على فترتين، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي الدوري وإلى نهائي الكأس وحقق معه بطولة كأس الاتحاد كما ساهم بهدف الفوز، ولعب الكونغولي روك بوكساب للنصر في موسم 2002 - 2003، وحل ثاني الهدافين بعد زميله الإكوادوري كارلوس تينوريو، في موسمه الوحيد.

وقدم لاعب الوسط الليبيري ألكسندر فريمان إلى النصر في موسم 1994 – 1995، وغادر في الذي تلاه، الجناح الغيني باسكال فيندونو لعب نصف موسم مع النصر في عام 2010، المهاجم العاجي أمين فاضل كيتا لنصف موسم بقميص النصر في عام 2002، الغاني جوتكس فريمبونغ لعب للنصر نصف موسم في عام 2006 قبل أن ينتقل إلى الصفاقسي التونسي. وارتدى الغاني دانيال كولمان قميص النصر في عام 2006 على سبيل الإعارة ولم يلعب كثيرا، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتجه إلى الموسيقى كمغامرة جديدة.

وبدأ المالي موديبو مايغا بشكل مبهر بقميص النصر في موسم 2015 – 2016، إلا أنه ما لبث واستغنى عن خدماته النادي العاصمي، رغم تسجيله 11 هدفا في جميع البطولات. ووقع النصر مع رزاق أوموتويوسي من بنين، في عام 2008، إلا أنه لم يلعب طويلاً للفريق العاصمي بعد أن غادر في الصيف الذي تلاه إلى ميتز الفرنسي.

وأتى الليبيري ويليام جيبور إلى النصر مطلع موسم 2017 – 2018 ولم يسجل سوى هدف وحيد، لتقوم الإدارة بالاستغناء عن خدماته وضم المهاجم الكونغولي جونيور كابانانغا من صفوف أستانا الكازاخستاني، إلا أن النتيجة كانت واحدة بعد أن واجه الأخير صعوبة في التأقلم مع النصر.