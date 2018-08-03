هزازي يعود من تجربة رومانيا ويعزز هجوم أحد

وقعت إدارة أحد، يوم الجمعة، رسمياً مع المهاجم الدولي السابق نايف هزازي، لمدة موسم واحد بعد عودته من تجربته السابقة في بوتوساني الروماني.

وجاء في بيان النادي الرسمي: أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب "نايف هزازي" لمدة موسم قابل للتجديد.

وبدأ هزازي مسيرته الكروية بقميص اتحاد جدة في عام 2006، ليستمر حتى 2013، قبل أن ينتقل إلى الشباب وتتعرض مسيرته لانتكاسة بسبب إصابة في الرباط الصليبي، ليعود ويمثل النصر في موسم 2015-2016، لتتسبب الإصابة في غيابه عن عدد كبير من المباريات كما أثرت على مستواه بشكل كبير، وينتقل بعدها إلى التعاون في الموسم الماضي، وسجل هدفين من 7 مباريات بقميص التعاون قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية إلى بوتوساني الروماني.