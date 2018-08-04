اتحاد جدة يتعادل مع الظفرة الإماراتي وديا

تعادل اتحاد جدة بهدف لمثله مع الظفرة الإماراتي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد بالمعسكر المقام في النمسا.

وتقدم الظفرة في الدقيقة 12، قبل أن يدرك اتحاد جدة التعادل عن طريق تياغو كارليتو في الدقيقة 43.

وأشرك المدرب الأرجنتيني في الشوط الأول، كلا من عساف القرني وأحمد عسيري وماثيو غورمان وحسن معاذ وتياغو كارليتو وجوناس وكارلوس فيلانويفا وكريم الأحمدي وفيلاديفيا وفهد المولد وبيزتش، وأجرى 11 تبديلا في الشوط الثاني الذي شهد مشاركة راكان النجار وعمار الدحيم وزياد الصحفي وعبد الله الشمري ومحمد قاسم وجمال باجندوح وخالد السميري وعلي الزقعان وعبد الرحمن الغامدي وعبد العزيز العرياني وأحمد العكايشي.

ويبدأ اتحاد جدة مشواره في الموسم الجديد، بملاقاة الهلال في 18 أغسطس الجاري في نهائي السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة.