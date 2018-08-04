عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

البرازيلي ريناتو جونيور يعزز دفاع الوحدة

المصدر: العربية.نت
ريناتو بقميص الوحدة بعد الإعلان عن الصفقة
رابط مختصر

أعلن الوحدة، يوم السبت، تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي ريناتو جونيور من صفوف فلومينيزي البرازيلي، ضمن تعزيزات الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

ونشر حساب النادي تغريدة غلى "تويتر" بتفاصيل التعاقد: إدارة النادي تنهي رسمياً تعاقدها مع نجم فلومينيزي البرازيلي ريناتو شافيز جونيور الذي يلعب في جميع مراكز الدفاع، بدعم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويلعب ريناتو، 28 عاما، في مراكز الدفاع الأربعة، وسبق له اللعب لأندية كورنثيانز وفيغيرينسي وأتلتيكو باراناينسي وبورتوغيزا وناوتيكو وبونتي بريتا، ليكون مشواره في الوحدة هو الأول خارج البرازيل وأميركا الجنوبية.

كلمات دالّة

#الوحدة, #ريناتو جونيور, #الدوري السعودي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر