جيسوس أكثر مدربي الدوري السعودي تحقيقا للألقاب

يعتبر مدرب الهلال من أكثر الكوادر الفنية حصولا على البطولات في مسيرتهما التدريبية. وذلك على مستوى المدربين الموجودين في الأندية السعودية.

وحقق البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال، العديد من الإنجازات والتي وصلت إلى 13 لقباً، بداية من الفوز بالدوري البرتغالي 3 مرات مع بنفيكا في "2010-2014-2015"، وكأس الدوري البرتغالي في 5 مناسبات "2010-2011-2012-2014-2015" وكأس البرتغال في 2014 وكأس السوبر البرتغالي في ذات العام.

وقبلها توج بالكأس الأوروبية في 2008 مع سبورتنغ براغا البرتغالي، وحصد أيضا بطولتي كأس السوبر البرتغالية وكأس الدوري في 2015 و2018 مع سبورتنع لشبونة، وعلى مستوى الجوائز الشخصية نال جائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي "2010-2014-2015"، وجائزة مدرب السنة في البرتغال 2014، واختير كأفضل ثامن مدرب في العالم 2013.



وحصد رامون دياز مدرب الاتحاد 10 ألقاب، ويعد لقب بطولة الكوبا ليبرتادوريس الأقوى على مستوى كافة بطولات جميع مدربي الدوري السعودي، بعدما فاز بلقبها المدرب الأرجنتيني في 1996 مع ريفر بليت، بجانب حصوله على بطولة السوبر لأندية أميركا الجنوبية في 1997.

كما نال الدوري الأرجنتيني في 6 مناسبات، بالإضافة إلى لقبي الدوري والكأس السعودية مع فريقه السابق الهلال، ومن أسوأ فتراته كمدرب كانت مع فريقه كلوب المكسيكي الذي تمت إقالته من إدارته الفنية في 2009 لسوء النتائج، قبل إقالتة مجددا من الهلال.

فيما جاء البلجيكي ميريشيا ريدنيك مدرب الفيصلي خلفهما بـ9 ألقاب، بعدما حقق الدوري الروماني في مناسبتين، وكأس رومانيا 3 مرات، والسوبر في 3 مناسبات، وحصل على كأس أذربيجان أيضا، إلا أنه يمتلك تجربة عربية واحدة كانت مع النصر الإماراتي ولم يستطيع تقديم نتائج مرضية.

ويمتلك مواطنه فرانك فركاوترن مدرب الباطن 6 ألقاب، حيث حقق فركاوترن لقب الدوري البلجيكي ثلاث مرات، بواقع مرتين مع

اندرلخت، ومرة مع جينك، كما نال ثلاث كؤوس للسوبر مع جينك.

ويعد مدرب الفيحاء، الأرجنتيني جوستافو كوستاس، من الأسماء التي تمكنت من تحقيق 5 بطولات، سواء لقبين في الدوري البيروفي وذات العدد في الكولومبي، بجانب لقب واحد في الدوري الإكوادوري، إلا أنه أقيل في مناسبة واحدة في مشواره، كانت مع النصر في 2012.

وحصد الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي، على 4 بطولات في مشواره التدريبي، وفاز كأس السوبر الأرجنتينية، وأيضا الدوري والكأس وكأس السوبر في تشيلي مع كولو كولو، في حين تمت إنهاء خدماته مرتين مع كولو كولو وفريق سان لورينزو الأرجنتيني.



وتشترك 5 أسماء تدريبية في حصولها على 3 بطولات خلال مسيرتهم، بداية من مدرب النصر، الأورغواياني دانيال كارينيو، الذي حصل على بطولة الدرجة الثانية في بلاده، وحقق مع النصر لقب دوري عبداللطيف جميل وكأس ولي العهد في 2014.

ونجح مدرب الاتفاق، الأورغواياني ليوناردو راموس، التتويج بدوري الأوروغواي مرتين، وبكأس السوبر مرة واحدة، وذات الأمر بالنسبة للبرازيلي فابيو كاريلي مدرب الوحدة الذي حقق الدوري البرازيلي مرة ودوري باوليستا مرتين، وهو ما فاز به مدرب القادسية، الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش، الذي يمتلك بطولتي دوري في صربيا وكأس واحدة.

وقاد مدرب التعاون، البرتغالي بيدرو، فريق أكاديمكا لتحقيق كأس البرتغال، وفاز في قبرص بالكأس والدوري قبل إقالته في منتصف الموسم التالي، واستمر بعدها لفترة قصيرة كمدرب لفريق إشتوريل برايا البرتغالي وتمت إقالته بعد 7 أشهر.

ويمتلك 4 مدربين، بطولتين في مشوارهم التدريبي، حيث توج الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد، بالدوري البلجيكي مع اندرلخت والسوبر أيضا، وأقيل خلال فترتين قصيرتين من عمله بسبب سوء النتائج، من ليجيا وارسو2016 البولندي وأولمبياكوس اليوناني 2017.

وحصد مدرب الفتح، التونسي فتحي الجبال، الدوري السعودي وكأس السوبر مع الفتح في 2013، وذات الأمر بالنسبة لمدرب الحزم، الروماني ايسايلا، بتحقيقه الدوري والكأس في رومانيا، وأحرز مدرب أحد، البارغواياني فرانسيسكو آسي، لقبي الدوري المحلي في 2013 و2015.

ويعد مدرب الشباب، الروماني سوموديكا، المدرب الأقل حصولا على البطولات، بلقب دوري وحيد في رومانيا عندما كان مدربا لأسترا جيورجيو فى موسم 2015 – 2016، ونال جائزة أفضل مدرب روماني بعدها.