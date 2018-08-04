مدرب الاتفاق يعد الجماهير بتحقيق البطولات

أكد الأورغوياني ليوناردو راموس، مدرب الاتفاق أن معسكر الفريق في هولندا يسير على ما يرام، موضحاً أن مستوى اللاعبين في تصاعد مستمر ومميز.

وأشار راموس، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي إلى إنه فوجئ بطريقة استقبال لاعبي الاتفاق للكرة، وفهمهم السريع لاحتياجاته وتطبيق ذلك خلال التدريبات والمواجهات الودية.

ووصف مدرب الاتفاق مواجهات الفريق الودية ونتائجها بالـ"الممتازة"، وقال: واجهنا فرقاً قوية إلى حد كبير يكفي الانسجام فيما بينهم، ولكننا خلال 20 يوماً أيضا وضعنا خطة للاعبين استطاعوا أن يطبقوها بامتياز شديد.

وبخصوص التشكيل الأساسي للفريق عقب المدرب الأوروغوياني: استقررت على عناصر التشكيل الأساسي بعد مدة بسيطة من التدريبات، وفي الفترة المقبلة سيكون التركيز منصبا أكثر على الـ11 لاعباً من أجل منحهم معلومات جديدة عن طريقتنا في اللعب.

واختتم راموس تصريحاته مشيراً إلى رغبته في التتويج بالبطولات واعداً الجماهير بتحقيق ذلك خلال الموسم الجديد.