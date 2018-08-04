مساعد الدوسري بطلاً لكأس العالم الإلكترونية في لندن

حقق السعودي مساعد الدوسري، يوم السبت، لقب بطولة كأس العالم الإلكترونية للعبة "فيفا 18" بعد فوزه على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراتين النهائية بنتيجة 4-0 ذهاباً وإياباً، محققا البطولة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على منصتي البلايستيشن والإكس بوكس في قاعة O2 بالعاصمة البريطانية لندن.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، اللاعب بعد فوزه باللقب العالمي.

وقال :السعودية تفخر بالعديد من أبناءها المميزين الذين يحققون العديد من المنجزات في مختلف الألعاب والرياضات ومنها الرياضات الالكترونية التي تزخر بالعديد من النجوم أمثال بطل كأس العالم "فيفا" الدوسري، وأن اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية يدعم أبطاله في كل الألعاب والرياضات، ونلقى دعم مباشر ولا محدود والذي تلقاه كافة الرياضات والألعاب في السعودية، من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.و

وبارك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حسابه الرسمي بتويتر للنجم مساعد الدوسري بعد تحقيقه بطولة كأس العالم واصفاً إياه بأفضل لاعبي العالم في اللعبة.

كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يهتم ويشرف بشكل مباشرة على منافسات لعبة "فيفا 18" على المستوى العالمي ويشارك في تنظيمها بشكل سنوي وفي عدة مسابقات، وتبلغ أهمية البطولات الإلكترونية لدى "فيفا" في المرتبة الثانية بعد مسابقات كرة القدم على الملاعب الخضراء.

ويذكر أن مساعد الدوسري تأهل لبطولة كأس العالم "فيفا" بعد فوزه بلقب بطولة مانشستر الدولية، وشارك في كأس العالم الذي ضم إلى جواره 32 متأهلاً من مختلف دول العالم واستطاع الدوسري تحقيق الكأس بعد أن تغلب على منافسيه في الأدوار الأولية والنهائية.

كما يعد الدوسري اللاعب العربي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم لـ"فيفا 18" أي نسختها الحالية، والتي انطلقت بشكلها الحالي في عام 2004، واستطاع السعودي عبدالعزيز الشهري تحقيق بطولة كأس العالم عام 2015، وكما يعد أول سعودي تحقيقاً للقب.